خاص موقع “القوات”: الكشف عن حقيقة ما جرى في بلاط – جبيل

ترددت معلومات إعلامية عن إطلاق نار و”سلاح متفلت” في بلدة بلاط – قضاء جبيل ، بين سائقي سيارتي “مرسيدس” و”كيا”.

لكن مصادر خاصة نفت لموقع “القوات اللبنانية” حصول أي عملية إطلاق نار في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن حقيقة ما حصل، هو أن سائق سيارة الـ”كيا” قام بصدم سيارة المرسيدس على أوتوستراد البوار الساحلي بإتجاه جبيل، ولم يتوقف لمعاينة الأمر بل لاذ بالفرار.

وأضافت المصادر أنه عندها قام سائق “المرسيدس” بمطاردة سائق الـ”كيا” على الأوتوستراد، الى أن تمكن من قطع الطريق عليه في بلدة بلاط – قضاء جبيل، في شارع صيدلية “روني” عند مفترق طرق يؤدي إلى بلدة بشللي – جبيل.

وعندها حصل تلاسن بين السائقين تطور إلى تدافع وتضارب، وتجمع أهالي المنطقة عندما علا الصراخ وفصلوا بينهما.

وسُمع سائق “المرسيدس” خلال الإشكال يقول لسائق الـ”كيا”: “تصدمني وكدت تقتلني وتهرب ولا تتوقف”، فيما أفاد شهود عيان من الأهالي لموقع “القوات” أن سائق الـ”الكيا” بدا عليه أنه كان مخمورا وفي حالة سكر، وكان يتلفظ بكلمات متضاربة ومتناقضة.

وفي النهاية، غادر سائق “المرسيدس” المكان، فيما نقل الصليب الأحمر سائق الـ”الكيا” إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل حيث تلقى العلاج من بعض الكدمات التي أصيب بها.

وأفادت المصادر الخاصة لموقنا، أنه لم يتم التبليغ لدى الأجهزة الأمنية عن أي عملية إطلاق نار على الأوتوستراد الساحلي بين البوار وجبيل، فيما أكد شهود العيان في بلدة بلاط أنهم لم يشاهدوا أي سلاح في مكان الإشكال.

يشار الى أن التحقيقات جارية لدى الأجهزة المختصة لكشف كافة تفاصيل الإشكال وإجراء المقتضى.