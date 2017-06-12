مطر في سيامة كهنة في أبرشيّة بيروت: تمسكوا بالمسيح

إحتفلت أبرشيّة بيروت المارونيّة، بوضع يد رئيس أساقفتها المطران بولس مطر لترقيّة الشماسة جورج رحمة وتوفيق أبي خليل ومايك بو ماضي كهنة على مذابح الكنيسة المارونيّة. وفي المناسبة ترأس المطران مطر، يحيط به النائب الأسقفي للشؤون الراعويّة المونسنيور أنطوان عساف والخورأسقف عصام أبي خليل والقيّم العام لأبرشيّة بيروت الخوري شربل بشعلاني والخوري شربل قزي، الذبيحة الإلهيّة ورتبة السيامة الكهنوتيّة في كاتدرائيّة مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.

وبعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران مطر عظة من وحي المناسبة المباركة وجاء فيها: شمامستنا الأحباء جورج ومايك وأنطوان تتقدَّمون لقبول الدرجة الكهنوتية المقدَّسة، في هذا المساء أبرشية بيروت في عيدٍ كبير،. وهو عيدٌ في الأبرشية لأنَّ ثلاثة كهنة جُدُد ينضمُّون إلى الرُّعاة الذين بنعمة الله يرعَوْن نفوس هذه الأبرشية. أيها الإخوة، فرحنا كبير لأن الربَّ أجزل نعمتَه علينا في هذه الدعوات الكهنوتية الجديدة، وهو الذي انحنى على الإنسان ليخلّصَه ويردَّه إلى البنوَّة الإلهيَّة التي كان مدعوًّا إليها. فالمسيح أعطى كنيستنا الروح القدس ليقوّيها ويثبّتها في وجه كل ضلالٍ، والمسيحيون اليوم على الرغم من كل ما يحدث لهم يسمعون كلام المسيح الذي قال لهم: لا تخافوا، أنا معكم حتى انقضاء الدهر. يسوع دبَّر الأمر بأن أرسل الروح القدس وأنْ طلب من الرُّسل أن يرسموا من بعده أساقفة وكهنة حتى انتهاء الدهر ليكونوا باسمه رعاةً لهذا الشعب يقودونه إلى المراعي الخصيبة، يطعمون الناس قربان المسيح، يغفرون الخطايا ويعلنون الإنجيل ويدعون إلى التوبة ويوحّدون الصفوف. هذا هو عمل الكهنة أيها الأبناء الأحباء، واليوم بهذه النعمة العظيمة، ينضمُّ جورج ومايك وأنطوان إلى مصافي الرُّسُل والكهنة في كنيسة المسيح، فالرب اختارهم في السرّ وفي العلن، وأساس دعوتكم وكهنوتكم محبة المسيح ومحبة كنيسته. فليكن الله معكم، إن المسيح يمسككم بأيديكم ولن يترككم فلا تتركوه، تمسَّكوا به فهو الأساس في حياتكم. وإني أشكر الله على أنكم دُعيتم إلى هذه النعمة العظيمة كما أشكر أهلكم وعائلاتكم الصالحة والمقدَّسة الذين قدَّموكم للكنيسة. أشكر المدارس التي علَّمتكم والرؤساء الذين تعاقبوا على خدمتكم والمرشدين الروحيين والمعلمين والمعلمات، والرعايا التي خدمتم فيها وخدمتكم وأطلب لكم كل نِعَم المسيح وليحلَّ الروح عليكم مثلما حلَّ على الرُّسل الأطهار فتتغيَّروا وتكونوا ملك كهنوت يسوع المسيح إلى الأبد مستعدين لكل عمل صالح.