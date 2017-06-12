ميلانيا متشوقة لتكوّن ذكريات في منزلها الجديد

بعد ستة أشهر من إنتخابه، إنتقلت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب وإبنها بارون الى البيت الأبيض في العاصمة الأميركية.

فالسيدة الأولة كانت قد إتخذت فرار بعدم الإنتقال الى البيت الأبيض قبل إنتهاء العام الدراسي لإبنها 11 عاما في مدرسة “كولومبيا غرامار بريباراتوري سكول” الراقية في آبر ويست سايد في مانهاتن.

يذكر أن بارون ترامب سينضم الى مدرسة “سانت اندروز ابيسكوبال سكول” الخاصة في ضاحية العاصمة الاميركية.

وقد وصلت ميلانيا وبارون في طائرة “اير فورس وان” برفقة الرئيس الاميركي الى قاعدة اندروز العسكرية في ضاحية واشنطن. وشوهد بارون يلهو بلعبة “فيدجيت سبينر” الرائجة راهنا.

وبعد وصولها الى البيت الابيض ارسلت ميلانيا عبر “تويتر” صورة للمسلة الشهيرة في وسط واشنطن ملتقطة عبر نافذة. وكتبت في التغريدة “متشوقة لاكون ذكريات في منزلنا الجديد”.