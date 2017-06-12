رشاش MP5 الأكثر شهرة والأوسع انتشاراً في العالم، هو رشاش خفيف ألماني المنشأ صنع سنة 1964 يطلق رصاص من عيار 9 ملم، من انتاج شركة “هيكلر آند كوخ” للأسلحة الخفيفة ومن ميزاته خفة الوزن ودقة الاصابة وكثافة النيران العالية.

سلاح MP5خفيف الوزن ودقيق في التصويب، شهرته واسعة وقد اعتمد من قبل اكثر من 40 دولة بسبب خفة وزنة وقصر طولة. يمتاز بكثافة نيران عالية وجودة ودقة في استخدامه، كسلاح الحماية والحراسة والرماية لمسافات قصيرة في أصعب الظروف المناخية، ويُعد واسع الانتشار حيث تستخدمه العديد من الجهات العسكرية والأمنية والاستخباراتية حول العالم.

اول استخدام لرشاش MP5 في لبنان كان خلال الثمانينات حين تم اعتماده من قبل فرقة الصدم في “القوات اللبنانية”، وفي منتضف التسعينات تم اعتماده من بعض الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني.

يصنف الرشاش MP5 بمرتبة جيد جداً لعمليات التلاحم والاشتباك القريب وهو المفضل لمهمات حماية الشخصيات والمداهمات. يمكنه تحقيق إصابات دقيقة عند الرماية، كون عملية الإطلاق تتم من ترباس مغلق وعند الرماية يتحرك الطارق فقط ولا يهتز السلاح.

خضع الرشاش لعمليات تحديث وتطوير كثيرة حتى وصل إلى النُسخ الحالية، وعلى الرغم من ان هذا السلاح ألماني الصنع إلا أن دولاً كثيرة أخذت امتياز تصنيعه، وبتنا نجد منه نسخاً أوروبية وأميركية متعددة كما يوجد منه نماذج باكستانية، تركية، إيرانية وسعودية.

مواصفات السلاح:

عيار الطلقة: ٩ ملم برابليوم.

الحلزنة: ٦خطوط لليمين.

التلقيم: بدفع الغاز.

الوزن: تختلف أوزان الرشاش باختلاف أنواعه ونماذجه.

فعلى سبيل المثال نسخة MP5A تزن 42.54 كلغ. بينما نسخة MP5SD6 تزن 3.60 كلغ.

معدل النيران: تطلق نسخة (MP5-SD) ما مجموعة 700 طلقة/دقيقة وتصل غزارة النيران إلى 800 طلقة/دقيقة في نسخة MP5-A و900 طلقة/دقيقة في نسخة MP5-K.

فعالية مداه: يختلف المدى المجدي والفعال للرشاش باختلاف نسخه:

200 متر لنسخ 2 MP5،MP5A3،MP5A4،MP5A5.

100 متر لنسخMP5/10 MP5K ،MP5KA1،MP5KA4،MP5KA5،MP5K – PDW.

يوجد منه نموذج بكاتم للصوت وهو (MP5 SD) ونموذج آخر قصير للغاية وهو (MP5 AC).