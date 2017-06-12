بلدية راسمسقا بدأت قطع خطوط المجاري على طول مجرى الوادي

بدأت بلدية راسمسقا بتنفيذ قرار بقطع خطوط المجاري الممتدة على طول مجرى الوادي الواقع ضمن عقارها.

واكد رئيس البلدية سيمون نخول ان “شبكة مجاري المياه التي تصل الى عقار راسمسقا تسبب تلوثا بيئيا كبيرا للاهالي وللمياه الجوفية ضمنها. لقد بدأنا بتنفيذ الخطة التي تضمن قطع خطوط المجاري من خلال ردم الوادي الممتدة ضمن العقار، لرد الضرر الى الابنية المتعدية تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

كما دعا نخول المفتشين الصحيين الى القيام بمهامهم، لتجنب التلوث الناجم من هذه الشبكة والتي تسبب تلوث المياه الجوفية وانتشار البعوض والروائح الكريهة في المنطقة.