أسرار الصحف ليوم الإثنين 12 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

يقول قريبون من فنان بقاعي إنه يتحضر لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

تتردد شائعة أن رئيساً سابقاً للحكومة قدّم تسهيلات مادية لجريدة قيد الصدور تناصر المحور السوري – الايراني.

يبدو لافتاً أن النائب باسم الشاب كان أول نواب “المستقبل” المؤيدين لانتخاب الرئيس عون ومع ذلك سيدفع ثمن نقل المقعد الانجيلي من دائرته إلى دائرة أخرى.

سُجّل حضور للنائب عقاب صقر في البقاع السبت للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات اثر انتخابه نائباً عن المنطقة، وقد رافق الرئيس الحريري الى افطار “تيار المستقبل”.

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يقال – المستقبل

إن نواباً ينقلون عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي نيّته إقرار قانون الانتخاب عن طريق اقتراح قانون معجّل مكرّر في مجلس النواب في حال عدم إقراره كمشروع قانون في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل وإحالته على المجلس.

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أسرار الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن بعض السياسيّين يستفيد حالياً وقبل إقرار قانون للإنتخابات من مشاريع حيوية وإنمائية عبر إفتتاحها أو تدشينها لتكون بمثابة «رشوة إنتخابية» في حال إقرار القانون.

لم يستسغ مسؤول كبير موافقة مسؤول كبير آخر على نقل مقعد نيابي من دائرة في العاصمة إلى دائرة أخرى معتبراً أن في ذلك ترسيخاً أكثر للطائفية.

يتبين من الإحصاءات أن شعبية زعيم شمالي في تزايد مستمر وتتجاوز حدود منطقته التقليدية الى مناطق أوسع.

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أسرار اللواء

غمز : تبين وجود تباينات ملحوظة بين نواب تيار سياسي مسيحي حول تفاصيل مشروع قانون النسبية المطروح للنقاش حالياً!

همس : لم تُفلح المساعي في ترطيب الأجواء وترتيب لقاء بين مرجع بارز ووزير معني بالطبخة الانتخابية!

لغز : نوقشت في اجتماع بيروتي أبعاد المناقلات والتعيينات الأخيرة في وزارة العدل، وملابسات عدم مراعاة التوازنات الطائفية على قاعدة المناصفة!

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