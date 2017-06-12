الراعي استقبل انستاسيادس: روابط قوية تربط بين الموارنة وقبرص اليونانية

إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسيادس وعقيلته اندريه على رأس وفد رسمي ضم وزير الخارجية ايوانيس كاسوليديس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة يورغو لاكوتريبيس، الناطق باسم الحكومة القبرصية ومدير الشؤون الديبلوماسية السفير نيكوس كريستودوليديس، سفيرة قبرص في لبنان كريستينا رافتي، سفير لبنان في قبرص يوسف صدقة، ممثل الجماعة المارونية في البرلمان القبرصي ياناكيس موسى، نائبة مدير المكتب الديبلوماسي للرئيس السيدة ماريا هادجيتيودوسيو، والديبلوماسيان من وزارة الخارجية سيفاغ افيديسيان وديونيسيس ديونيسيو، مستشار البعثة كيرياكوس بوجياتيز، وفرانشيسكو فرانغو من الجماعة المارونية في قبرص، اضافة الى عدد من الديبلوماسيين في مكتب الرئيس القبرصي ووزارة الخارجية، في حضور المطارنة الموارنة من لبنان وبلاد الإنتشار الذين يشاركون في أعمال السينودس المنعقد في بكركي.

الراعي

رحب البطريرك بالرئيس القبرصي والوفد المرافق مشيراً الى ان الرئيس “دخل الى قلوب الجميع من خلال زيارته قلب الكنيسة المارونية وهي بطريركية الموارنة الموجودين في قبرص العزيزة منذ أجيال”، وقال:” نحن نثمّن عالياً هذه الزيارة نظراً للحضور الماروني في قبرص والذي يعود الى عقود من الزمن اضافة الى العلاقة العميقة التي تجمع بين كنيستنا والشعب القبرصي العزيز.”

واضاف: “نعبر عن سعادتنا للمحادثات التي تقومون بها مع السلطات التركية من اجل التفاهم على ما يتعلق بالقسم الشمالي من الجزيرة، ونحن نرفع الصلوات لكي تؤدي الى سلام عادل وشامل لهذه الجزيرة الرائعة. انتم تعلمون ان اهل القرى المارونية الأربع كورماكيتس، اسوماتيس، ايا مارينا وكارباشا الموجودة في القسم الشمالي من الجزيرة ترتبط ثقافياً وحضارياً واجتماعياً ودينياً وتاريخياً بالدولة اليونانية القبرصية لذلك نتمنى ان تحملوا قضيتها في المحادثات التي تجرونها. نحن نتابع قضيتهم مع مطراننا يوسف سويف ومع الوزراء والمسؤولين ولقد سبق ان قمنا بزيارة راعوية الى قبرص وذهبنا الى هذه البلدات والتقينا بأبنائنا هناك الذين عبروا عن رغبتهم الأساسية بالإنتماء الى قطاع الدولة اليونانية، نظراً للروابط التاريخية والثقافية والحضارية واللغوية والإجتماعية التي تقتضي انضمام هذه القرى الى قبرص اليونانية.”

وتابع: “علاقات قديمة وروابط قوية من النواحي الاجتماعية والتربوية والدينية والثقافية تربط بين الموارنة وقبرص اليونانية وكلها تشكل عوامل حيوية في غاية الأهمية لمستقبل جماعتنا.”

ورأى ان زيارة الرئيس القبرصي الى الكرسي البطريركي في بكركي تشكل “صفحة تاريخية ناصعة”. وأضاف: “نحن نعلم مدى اهتمامكم بحاجات جماعتنا والمطالبة بها في المفاوضات ونستغل هذه المناسبة للتعبير لكم عن مدى امتناننا وامتنان الكنيسة المارونية وأبنائها في قبرص للجهود التي تبذلونها في هذا الإطار. ونحن سنرافق هذه المحادثات بصلواتنا كما نرفع الصلاة على نية استمرار نجاحكم في قيادة البلاد في هذه الأوقات التاريخية الصعبة.”

الرئيس القبرصي

بدوره أعرب الرئيس القبرصي عن تقديره لهذا الإستقبال وقال:”ان الجماعة المارونية في قبرص تتميز بموقع قوي من الناحية الإجتماعية والثقافية والاقتصادية ونحن سلمنا وزارة الطاقة لوزير ماروني وهذا يؤكد كم ان العلاقات بيننا وبين الجماعة المارونية وثيقة وقوية.”

اضاف انستاسيادس:” يعود حضور الكنيسة المارونية في قبرص الى الجيل السابع عندما أتى الموارنة هرباً من الإضطهادات ووجدوا مكاناً آمناً لهم. يبلغ عدد الموارنة في قبرص نحو 6 آلاف ماروني وهم جماعة حية مؤثرة اجتماعياً وثقافياً ودينياً كذلك من الناحية الإقتصادية حضورهم مميز جداً في قبرص ونحن وإياهم نعمل معاً. وأنا فخور بحضورهم بيننا في كافة القطاعات المالية الإجتماعية والقانونية والسياسية وغيرها وممثل الموارنة يرافقنا وهو بيننا اليوم.”

وختم: “لقد فرحنا كثيراً بقرار الموارنة الذي اتخذوه سنة 1960 بأن يكونوا جزءاً من قبرص اليونانية وهذا يقوّي العلاقات أكثر بيننا وبينهم. دعوني أكون واضحاً وأقول إنه في كل المحادثات سنبذل أقصى جهدنا لأن يكون الموارنة جزءاً لا يتجزأ من قبرص اليونانية جغرافياً واجتماعياً وسياسياً.”