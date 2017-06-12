أمير الكويت: الخلافات بين دول الخليج قد “تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حذر يوم الاثنين من أن الخلافات بين دول الخليج قد “تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.

وقال الشيخ صباح: “صعب علينا نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاماً أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.

وأضاف: “أنا شخصياً عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ أربعة عقود ولذا ليس سهلاً على من هو مثلي عندما يكون حاكماً أن يقف صامتاً من دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء”.

وزار أمير الكويت السعوديةَ والإمارات العربية المتحدة وقطر الأسبوع الماضي في مسعى لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية القطري في وقت سابق يوم الاثنين إنه يدعم جهود الكويت.