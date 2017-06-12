توقيف أكثر من 200 شخص خلال التظاهرات ضد الفساد في روسيا

واحصت المنظمة المتخصصة في متابعة الاعتقالات خلال التظاهرات احتجاز 121 شخصا في موسكو و137 في سان بطرسبورغ، حسبما أعلنت عبر موقع “تويتر”.

وافادت الوكالة ان شرطة مكافحة الشغب انتشرت في أحد الشوارع الرئيسية في وسط موسكو حيث هتف أنصار نافالني “العار”، رافعين الأعلام الروسية.

وفي سان بطرسبورغ، اعتقلت الشرطة 200 شخص، حيث تدفق المتظاهرون بعدما سمحت لهم السلطات بالتجمع في موقع بعيد شمال المدينة.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية أن 25 شخصا اعتقلوا في مدينة سوتشي بعدما حاولوا التجمع، فيما أضافت منظمة “او في دي-انفو” أن زهاء 10 توقيفات جرت في مدينتي فلاديفوستوك ونورلسك.