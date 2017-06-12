الحريري إستقبل وفداً من “جمعية الضرائب اللبنانية”

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفداً من “جمعية الضرائب اللبنانية” برئاسة هشام المكمل في حضور المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا.

بعد اللقاء، قال المكمل: “عرضنا مع الرئيس الحريري موضوع الموازنة والزيادة المطروحة للضرائب من خلال موازنة العام 2017. كما تم التداول في الفرص والاقتراحات التي تساعد على تأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ليس من خلال زيادة الضرائب بل من خلال زيادة المداخيل وتحسين الأداء الإداري ومحاربة الفساد ومكافحته”.

وأضاف: “كذلك تطرقنا مع الرئيس الحريري إلى موضوع التخمينات العقارية وضرورة إعادة النظر في الأسعار السائدة، كما نقلنا له ما تعانيه الشركات من ضائقة نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان. وقد وعدنا الرئيس الحريري أن يعمل على هذه المقترحات”.

وختم قائلا: “اتفقنا مع دولته أيضا على عقد ندوة ضرائبية في السراي الحكومي خلال شهر أيلول المقبل تتعاطى في كافة الجوانب الضرائبية والعمل على مأسسة موازنة ذات رؤية اقتصادية وليس موازنة للإنفاق”.