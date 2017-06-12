“قانون الـ60 صفحة طُويت”… الحريري: الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخاب

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه “سيكون هناك قانون انتخاب، فكل الأفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إلي صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات”.

كلام الحريري جاء خلال مأدبة إفطار أقامها غروب اليوم في السراي الكبير على شرف الهيئات الثقافية والجمعيات الكشفية والأندية الرياضية، حضرها الوزراء: ملحم الرياشي، غطاس خوري، محمد كبارة، أيمن شقير ومروان حمادة، رئيسة لجنة مهرجانات بيروت لمى سلام، رئيسة الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، رئيسة لجنة مهرجانات زحلة ميريام سكاف، رئيس النادي الرياضي هشام جارودي، رئيس نادي النجمة محمد أمين الداعوق، رئيس نادي الأنصار نبيل بدر، رئيس اللجنة المركزية لنادي الهومنتمن هراير خاتشادوريان، رئيس اللجنة الأولمبية جان همام وحشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية وممثلي الأندية الرياضية وجمعيات.

ورأى الحريري أن “لبنان غني بشعبه، وهذا ما يميّزه عن كل العالم، لأن فيه التنوع وقبول الآخر، ففي هذه القاعة هناك الكثير من الآراء المختلفة حول أمور أساسية بشأن البلد، ولكننا جميعاً نفطر معاً ونتحاور بكل هدوء، وهذا ما لا نراه في العالم العربي مثلاً. فحين كنت في الخليج كانوا يقولون لي عندما نأتي إلى لبنان نرى النواب في المجلس النيابي لديكم يتجادلون بأصوات عالية ولكن حين يأتي موعد الغداء نراهم جالسين مع بعضهم البعض بكل انفتاح من دون أي مشكل. هذا الأمر قد لا ترونه كثيراً في العالم، ولكن ربما بدأنا نرى بعضاً منه بعد الربيع العربي”.

وأضاف: “شهر رمضان هذا شهد الكثير من التحديات، ولا سيما ما يخص قانون الانتخاب، وكل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان سيكون هناك قانون انتخاب أم لا. وأنا قلت منذ البداية، إنه نعم سيكون هناك قانون انتخاب وأؤكد ذلك. فكل الأفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إلي صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات. فبإذن الله الأمور متجهة بهذا الاتجاه، ولا أظن أن هناك أي مشكل في هذا الخصوص ولا أعتقد أن هناك أحدا يريد أن يعطل هذا المسار”.

وتابع: “إذا اعتقد أحدهم في عقله الباطني أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين، فإني أقول له: أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل. هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام”.

وشكر “الجميع على العمل بإيجابية، فالبلد لا يحتمل العمل السلبي ولا بدّ من تدوير الزوايا دائماً وأن نفكر دائماً بكيفية الالتفاف على أي حائط مسدود قد يواجهنا، وهذا كان أسلوب رفيق الحريري. قد أكون قد احتجت إلى بعض الوقت كي أصل إلى هنا”.

وأعرب الحريري عن أمله في أن يكون رمضان “شهر خير وبركة على المنطقة ككل، على أهلنا في سوريا وفي كل العالم العربي، بحيث يعمّ الوئام وننتهي من الانقسامات، لأننا بحاجة إلى وحدتنا لمواجهة أعدائنا في الخارج الذين يفكرون دائماً كيف يمكنهم ضرب العالم العربي، وبعد ما رأيناه من إسرائيل وغيرها لا بد لنا أن نتوحد”.