انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها في صيدا

انطلقت صباح الإثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في مدينة صيدا الزهراني، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر الجيش اللبناني، وقوى الامن الداخلي في محيط مراكز الامتحانات التي بلغ عددها 14 مركزا، حيث توزع طلاب الفروع فيها كالتالي: علوم عامة 265 طالبا، علوم الحياة 969، اجتماع واقتصاد 1711 طالبا، آداب وانسانيات 259 طالبا.

وأبدى الطلاب ارتياحهم للأجواء التي سادت قاعات الامتحانات ونماذج الأسئلة المطروحة.

تجدر الإشارة ان الامتحانات تستمر لمدة خمسة ايام .