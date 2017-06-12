هبوط طائرة في سيدني بعد عطل في المحرك

دولياتالاثنين 12 حزيران 2017 هبوط طائرة في سيدني بعد عطل في المحركاضطرت طائرة تابعة لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز متجهة إلى شنغهاي للعودة إلى مطار سيدني بعد أن واجهت موقفا طارئا أثناء تحليقها في الجو يتعلق بمشكلة في محرك خلال الليل.وقالت الشركة إن الطائرة التي قالت وسائل الإعلام الاسترالية إنها من طراز ايرباص أيه330 هبطت بسلام ولم تقع إصابات.وأضافت أن “الطاقم لاحظ الوضع غير الطبيعي للمحرك الأيسر وقرر العودة إلى مطار سيدني على الفور. كل الركاب وأفراد الطاقم هبطوا بسلام”. وأظهرت صور نشرتها عدة وسائل إعلام أسترالية شقا ضخما في الغلاف الخارجي لمحرك الطائرة الأيسر.وقال مكتب سلامة وسائل النقل بأستراليا إنه يجري تحقيقا في الحادث.وأشارت محطة سفن نيوز التلفزيونية إلى أن الركاب سمعوا دويا بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة وشموا رائحة شيء يحترق قبل أن تعود الطائرة إلى المطاركلمات مفتاحية:سيدنيالمصدر: وكالات