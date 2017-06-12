هبوط طائرة في سيدني بعد عطل في المحرك

اضطرت طائرة تابعة لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز متجهة إلى شنغهاي للعودة إلى مطار سيدني بعد أن واجهت موقفا طارئا أثناء تحليقها في الجو يتعلق بمشكلة في محرك خلال الليل.

وقالت الشركة إن الطائرة التي قالت وسائل الإعلام الاسترالية إنها من طراز ايرباص أيه330 هبطت بسلام ولم تقع إصابات.

وأضافت أن “الطاقم لاحظ الوضع غير الطبيعي للمحرك الأيسر وقرر العودة إلى مطار سيدني على الفور. كل الركاب وأفراد الطاقم هبطوا بسلام”.

وأظهرت صور نشرتها عدة وسائل إعلام أسترالية شقا ضخما في الغلاف الخارجي لمحرك الطائرة الأيسر.

وقال مكتب سلامة وسائل النقل بأستراليا إنه يجري تحقيقا في الحادث.

وأشارت محطة سفن نيوز التلفزيونية إلى أن الركاب سمعوا دويا بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة وشموا رائحة شيء يحترق قبل أن تعود الطائرة إلى المطار