تجنّبوا وضع المناديل على مقعد المرحاض!

قد يبدو أن تغطية مقعد المرحاض بورق التواليت بإفراط أفضل وسيلة لتجنب البكتريا، لكن ثبت أن هذه الخطوة ستعرضك للمزيد من الجراثيم.

وفقا لما نشره موقع “ذا صن”، وجدت دراسة أنه من الأفضل عدم وضع أي شيء قبل الجلوس على مقعد المرحاض سواء مصنوعة من البلاستيك أو الأوراق، وذلك لأن مقاعد المرحاض مصنوعة من مواد تمنع البكتريا من الانتشار، وصممت بطريقة ملساء لمنع الجراثيم من الالتصاق بها.

في المقابل، صمم ورق التواليت للامتصاص، ما يجعله بيئة مناسبة لالتصاق البكتريا، وعند تدفق المياه في المرحاض تطير الجراثيم في الهواء، ويمكن أن تلتصق بورق التواليت الموجود بجوار المرحاض.