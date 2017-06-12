وفاة جندي تونسي بإنفجار لغم

توفي عسكري تونسي فجر اليوم متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة في انفجار لغم زرعه متطرفون في جبل ورغة من ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.

وقالت الوزارة في بيان ان “الملازم أول محمد علي التوجاني توفي فجر اليوم، بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة انفجار لغم ليلة الجمعة 9 حزيران في جبل ورغة في الكاف”.

وزرعت “كتيبة عقبة بن نافع” (الجناح التونسي من تنظيم القاعدة) التي يتحصن عناصرها في جبال ثلاث ولايات تونسية حدودية مع الجزائر هي القصرين وجندوبة والكاف ألغاما في جبال لمنع تقدم قوات الأمن.

وخططت الكتيبة، بحسب وزارة الداخلية التونسية، لتحويل تونس إلى “اول إمارة اسلامية في شمال إفريقيا” بعد اطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ومنذ اطاحة نظام بن علي وحتى اليوم، قتل في تونس أكثر من مئة من عناصر الأمن والجيش و59 سائحا اجنبيا وأكثر من 20 مدنيا في هجمات لجماعات متطرفة أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الامن والجيش، أو في انفجار ألغام زرعتها في مناطق جبلية، وفق احصاءات رسمية.