انخفاض الحرارة الثلثاء وأمطار خفيفة الاربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس الثلثاء، غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات، اما الأربعاء فيكون غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ويتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب تدريجيا اعتبارا من ليل الثلثاء – الأربعاء بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر المتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان الثلثاء، غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. أما الأربعاء فيكون غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ويتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل من 18 الى 26 درجة، على الجبال من 13 الى 31 درجة، في الأرز من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%

حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 28 °م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5.26 ساعة غروب الشمس: 19.50.