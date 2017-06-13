السيسي من برلين: المواجهة الحقيقة للإرهاب في وقف تمويله

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلثاء، خلال استقباله زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، إن المواجهة الحقيقة للإرهاب تقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم تجاه تمويل الإرهاب ودعمه السياسي.

وأكد السيسي استمرار مصر في مواجهة الإرهاب على جميع المستويات سواء العسكرية والأمنية أو السياسية والفكرية، مشيراً إلى أنّ مصر تحرص على تعظيم الاستفادة من زخم العلاقات بين برلين والقاهرة لتعزيز الشراكة بين البلدين، وتكثيف التشاور والتعاون إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الرئيس المصري مجمل التطورات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ووضعه على مسار التنمية المستدامة.

وفي المقابل أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الألماني بما تشهده العلاقات بين مصر وألمانيا من تنام ملحوظ خلال السنوات الماضية، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، وخاصة على المستوى الاقتصادي، لدعم طموحات مصر في التنمية الشاملة.

وشدد على أهمية دور مصر في الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عما تبذله من جهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبلت السيسي في مقر المستشارية في برلين، الاثنين، حيث عقد الزعيمان محادثات تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع على الساحة الدولية.