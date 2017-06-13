من هو مدبر جريمة قتل السفير الروسي في أنقرة؟

أعلنت النيابة العامة التركية، أن أوامر قتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف في أنقرة، جاءت بناء على أوامر من أنصار تنظيم الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

ووفقا لبيانات النيابة التركية، فقد كان القاتل، مولود ميرت ألطنطاش، على تواصل مع خمسة أشخاص من ضمن تنظيم “FETO” (تنظيم فتح الله غولن الإرهابي).

بالإضافة إلى ذلك، وجد المحققون أن ألطنطاش، كان قد التقى مع أحد أعضاء ” FETO” في فندق خمس نجوم في قبرص، حيث حصل على تعليمات حول كيفية قتل سفير الاتحاد الروسي.

هذا، وأقدم ألطنطاش مساء الـ19 من كانون الأول 2016، وهو عنصر سابق في الشرطة التركية، على اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف خلال مراسم افتتاح الأخير معرضا للصور التعريفية بروسيا في أنقرة.

القاتل أطلق النار على كارلوف أثناء إلقائه كلمة في الحضور، واستمر في إطلاق النار العشوائي داخل القاعة وترديد الهتافات المعادية لروسيا حتى سارع رجال الأمن في المكان إلى تصفيته.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أندريه كارلوف، بعد وفاة الأخير، وسام بطل روسيا، تقديرا للصلابة والرجولة، اللتين أظهرهما كارلوف أثناء توليه منصب السفير الروسي لدى تركيا، وإسهامه الكبير في تحقيق نهج روسيا السياسي الخارجي.