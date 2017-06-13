77 قتيلاً حصيلة الأمطار الغزيرة وإنزلاقات التربة في بنغلادش

قتل 77 شخصا على الاقل في الايام الماضية في انزلاقات تربة وبسبب الامطار الغزيرة في جنوب شرق بنغلادش، كما اعلنت السلطات الثلثاء.

وقال المسؤول عن سلطة ادارة الكوارث رياض احمد لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “ان عمليات الانقاذ لا تزال جارية، والحصيلة يمكن ان ترتفع اكثر نظرا الى ان العديد من المناطق لا تزال مقطوعة عن العالم”.

وأوضح ان “عددا من الضحايا يتحدر من مناطق قبلية في منطقة رانغاماتي المعزولة القريبة من الهند، وان 48 شخصا قتلوا في انزلاقات تربة طمرت منازلهم”.

وقال قائد الشرطة المحلية سيد تركيل حسن للوكالة نفسها: “بعض الضحايا كانوا نائمين في منازلهم حين حصلت انزلاقات التربة. لقد قمنا باجلاء بعض القرويين الى مدارس واماكن اخرى آمنة”.

وفي منطقة باندربان المجاورة تم احصاء 6 قتلى بينهم 3 اطفال و23 قتيلا في منطقة شيتاغونغ المجاورة حيث امرت الشرطة باجلاء الاف الاشخاص المقيمين في مدن الصفيح.

وتأتي هذه الامطار الغزيرة بعد اسبوعين على مرور الاعصار “مورا” الذي قتل فيه 8 اشخاص ودمر عشرات آلاف المنازل.

وانهمرت الامطار الموسمية السنوية ايضا على العاصمة دكا ومرفأ شيتاغونغ ما احدث اضطرابا في حركته مدى ساعات.