بري: الرئيس عون وأنا لا نتدخل والمسألة عند الحريري

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره انه ينتظر نتائج الاجتماعات الحاسمة التي تحصل، والتي يفترض في ضوء نتائجها أن يبنى على الشيء مقتضاه. وأمل في “أن نَصل الى توافق على قانون إنتخاب ، وكما قلت هذه الاجتماعات حاسمة ومفصلية، وبالتالي لم يعد لدينا وقت”.

وحول موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل، قال بري – كما نقل زواره لصحيفة “الجمهورية”: “رئيس الجمهورية حكم، ولا يتدخل، وانا مثله، لا أتدخل، لأنّ المسألة في يد الحكومة وفي يد الرئيس سعد الحريري إذ عليهم ان يفعلوا شيئاً”.

وعن جلسة الاربعاء وما اذا كانت ما زالت قائمة، قال: “علمتُ من رئيس الحكومة انه سيتشاور في شأن الجلسة مع رئيس الجمهورية. وفي ايّ حال انا انتظر، والكرة كما قلت في يد الحكومة”.

وحول إمكان فشل الاتصالات، وبالتالي فشل الاتفاق، أمل بري “أن نصل الى اتفاق، وإن لم نصل فساعتئذ لا حول ولا وقوة الّا بالله”.

وكما انّ الملف الانتخابي مهمّ في نظر بري ، فإنّ ثمة ملف يضاهيه أهمية ويتمثّل بالملف الأمني وظاهرة الفلتان والفوضى والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون. وقال بري: “ليكن معلوماً انّ العودة الى تطبيق عقوبة الإعدام ليس مئة بالمئة بل مئتين بالمئة ، هذا الامر لا يمكن ان يستمر وليس مقبولاً ابداً ان يستمر، يجب اتخاذ الاجراءات كلها لرَدعه”.

ورداً على سؤال، قال: “بصرف النظر عمّا قد يقال من جهات وجمعيات وتجمّعات وما الى ذلك عن حقوق إنسان، انا اتفق معهم انّ هناك حقوقاً للانسان، ولكن يجب أولاً ان نسأل عن حقوق الضحايا وعائلاتهم”.