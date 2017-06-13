بالصور: سقوط شاحنة لنقل الرمول في بلحص

قضية المرامل ونقل الرمول غير الشرعية في بلحص لم تنته فصولاً بعد، فبعدما سقطت شاحنة يوم الجمعة الماضي في 9 من الحالي مقفلة الطريق على السيارات ومحتجزة إياهم لساعات، سقطت مجدداً اليوم الثلثاء شاحنة لنقل الرمول في منطقة بلحص، ولحسن حظ المواطنين انها لم تقفل الطريق العام هذه المرة لانحرافها داخل المرملة.

ودعا الناشطون الى لقاء عام الاحد 18 حزيران في الساحة العامة لبلدة قرطبا الساعة 12.00 ظهرا دفاعاً عن بيئة نظيفة.