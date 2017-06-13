“سنترو” علامة فارقة في قلب العاصمة

سنترو مول، المركز التجاري المصمم ليكون الأمثل لتلبية الحاجات والرغبات لنمط حياة عصري. غايته أن يكون وجهة التسوق الأنسب التى تجمع بين العلامات التجارية العالمية من جهة والخدمات الترفيهية من جهة أخرى.

يكمن وراء التسمية “سنترو”، موقعه الجغرافي في قلب العاصمة بيروت، في منطقة الجناح، أي على بعد أمتار قليلة من المدينة الرياضية ومدينة الرملة البيضاء، وعلى مقربة من فنادق المنطقة الفاخرة والسفارات المتعددة ليتماشى ورقي العاصمة.

يطغى، على إمتداد الطوابق الثلاث، تصميم سنترو العصري الذي يحاكي الفن الهندسي الحديث المفعم بالحياة مشكلأباب عبور نحو نمط حياة متجدد. وتتخذ المحلات التجارية المتميزة حصة لها، كما بعض المحال الفاخرة، إلى جانب عدد من الخدمات الترفيهية الشيقة والتي تشمل المطاعم اللبنانية والعالمية.

يتميز تصميم المول الدّاخلي بطابع عصريّ حديث ذات مؤثرات ضوئية ومائية رائعة تعطيه طابعا خاصا كما بقدرته على اعطاء الرؤية مداها لتشعر باتساع المساحات في كل الاماكن.

صمم سنترو بطريقة تساعد الزائرين على التنقل بسهولة بين المحلات التجارية من جهة والأقسام الاخرى كقسم الالعاب والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسوبرماكت ما يجعل من التسوق تجربة مريحة ومختلفة.

لتسهيل عملية ركن السيارات.Valet Parking فضلا ً عن ذلك ، يمتاز سنترو بخدمة على الزائرين ، مؤمناً أيضا مواقف للسيارات مجهزة بشكلٍ كامل وفقا لاعلى المواصفات العالمية. تمتدّ على أربعة طوابق..

بفضل خدماته الشاملة، يسعى سنترو إلى أن يكون علامة فارقة في العاصمة بيروت عمومًا وفي وسطه التجاري خّصوصًا وذلك بهدف تأمين تجربة إستثنائية لزائريه.