بالفيديو والصور: ترامب “يقتحم” حفل زفاف… وهذا ما فعله المدعوون!

وتفاجأ الحضور بوصول الرئيس الأميركي وبدأ المدعوون ينشدون أنشودة خاصة بالولايات المتحدة تعبيرا منهم عن فرحتهم بوجوده.

وكان مرافقو ترامب قد وصلوا إلى القاعة قبله للتأكد من عدم تجمهر الناس حوله والتقط الأخير الصور مع العروسين قبل أن يغادر المكان.

ولم تكن المرة الأولى التي يقتحم فيها الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة حفل زفاف، فقد فعلها أيضًا في شهر شباط الماضي مع عروسين كانا يحتفلان بزفافهما في إحدى المنتجعات التابعة لترامب.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI

— Ashley Killough (@KilloughCNN) June 11, 2017