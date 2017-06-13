بالفيديو والصور: ترامب “يقتحم” حفل زفاف… وهذا ما فعله المدعوون!

انتشرت صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما زار حفل زفاف يوم السبت الماضي.

وكان ترامب يمضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب لممارسة رياضته المفضّلة الغولف في نيوجيرسي حيث كان العروسان كريستن بياتكوسكي وتاكر غلادهيل يحتفلان بزفافهما.

وتفاجأ الحضور بوصول الرئيس الأميركي وبدأ المدعوون ينشدون أنشودة خاصة بالولايات المتحدة تعبيرا منهم عن فرحتهم بوجوده.

وكان مرافقو ترامب قد وصلوا إلى القاعة قبله للتأكد من عدم تجمهر الناس حوله والتقط الأخير الصور مع العروسين قبل أن يغادر المكان.

ولم تكن المرة الأولى التي يقتحم فيها الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة حفل زفاف، فقد فعلها أيضًا في شهر شباط الماضي مع عروسين كانا يحتفلان بزفافهما في إحدى المنتجعات التابعة لترامب.