ترامب يغرد ردا رفض محكمة مرسوم “حظر السفر”

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلثاء، محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بعد رفضها إعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني 6 دول، تقطنها أغلبية مسلمة، من دخول الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر يقول: “حسنا، كما هو متوقع، المحكمة.. فعلتها مجددا- حكمت ضد حظر السفر في مثل هذه الأوقات الخطرة من تاريخ بلادنا. إس.سي.”.

ويبدو أن ترامب أشار بهذين الحرفين إلى المحكمة الأميركية العليا التي يمكن أن تنظر في وقت قريب، ربما خلال هذا الأسبوع، في طلب الإدارة الأميركية إعادة العمل بالمرسوم.