أبرز بنود قانون الإنتخاب العتيد

أنجز قانون الانتخابات على أساس النسبية على 15 دائرة، بعد اجتماع في بيت الوسط يضم الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة انجاز قانون الانتخاب برئاسة الرئيس سعد الحريري.

فأبرز بنود هذا القانون كانت:

– تقسيم بيروت الى دائرتين، دائرة تضم الباشورة مع الثالثة والمرفأ, ودائرة تضم الاشرفية والرميل والصيفي والمدور، كما تم اعادة مقعد الاقليات الى بيروت الأولى.

– اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء.

– الفرز على اساس نسبة الاصوات التفضلية لكل لائحة

– تخصص 6 مقاعد للانتخابات المقبلة حول تمثيل المنتشرين

وتم تحديد موعد للانتخابات المقبلة وهو في ايار 2018، أما الاصلاحات فهي اعتماد البطاقة الممغنطة، اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً، ولم يتم الاتفاق على الكوتا النسائية، او اقتراع العسكريين، ولا خفض سن الاقتراع لسن الـ18، كما لم يتم الاتفاق على عتبة المرشح.