تجنباً لإضاعة الوقت… لجنة صياغة القانون في السراي

علم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني انه تجنباً لإضاعة الوقت، تم الاتفاق على استدعاء لجنة الصياغة إلى السراي الحكومي، من أجل أن تتولى صياغة البنود التي يُصار إلى الاتفاق حولها في اللجنة الخماسية وإدخلها في القانون العتيد تمهيداً للخروج بالصيغة النهائية وتوزيعها على الوزراء عشية انعقاد جلسة الحكومة التي ستقر القانون العتيد وتحيله إلى مجلس النواب.