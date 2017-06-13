اردوغان :عزل قطر لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية

شجب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزل قطر ووصفه بأنه لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية، قائلا إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة.

وجاءت تصريحات إردوغان، التي ألقاها خلال كلمة بالبرلمان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة الأسبوع الماضي واتهامها بدعم متشددين وإيران وهو ما تنفيه قطر.

ورأى إردوغان أنه يجب على السعودية حل الأزمة.