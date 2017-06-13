قوى الأمن تعمّم عدم إطلاق المفرقعات النارية ابتهاجاً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد ومواعيد صدور نتائج الإمتحانات للشهادات الرسمية، وبسبب تفشي ظاهرة المفرقعات النارية خلال هذه المناسبات، التي غالباً ما تؤدي إلى إصابات جسدية وأضرار مادية كبيرة كالحرائق في الممتلكات والأحراج، وتضرّر السيارات والمنازل وغيرها… مع ما يرافق ذلك من إزعاج كبير تصدره هذه المفرقعات.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام عدم إطلاق المفرقعات النارية ابتهاجاً، والتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة بصورة حضارية، وتعلمهم بأن الأوامر قد أعطيت لقطعاتها العملانية بضرورة التشدّد في ملاحقة المخالفين، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.