باسيل: أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين

شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على “أننا اسقطنا اشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير”، معتبرا أن “الأقليات في بيروت انصفوا وأعيد مقعهدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الاولى”.

ولفت باسيل في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” الى “أننا طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر”، مؤكدا أن “معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائب من 64 من دون ان ننكر ان ما وصلنا اليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين”.

وأشار الى “أننا لا يمكن الا أن نقيم ونعلق حققنا بالاستمرار بالمطالبة بالأشياء التي نعتبر أنها تحسن التمثيل، وهذا القانون يعني كل اللبنانيين واليوم نؤيد الشيء الذي انتقلنا اليه”، لافتا الى أن “الانجاز الكبير لكل اللبنانيين هو بتحقيق امرين اولا بزيادة 6 مقاعد للإنتشار وهذه بداية مهمة لاعتراف لبنان المقيم للبنان المنتشر ثانيا الامر هو تصحيح مرحلة بأن 6 نواب سيزالون من المقاعد ولا مبرر تمثيلي لهم وهؤلاء نواب يخصون كل الطوائف، ومن كل المذاهب هم في أمكنة تنتفي مع الحجم التمثيلي لهم”.

ورأى باسيل أن “اليوم هذه الامور يجب ان تترافق مع الإصلاحات الإنتخابية مثل البطاقة المغنطة والورقة المطبوعة سلفا وما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة للتراكم في المطالب”، جازما أن “الجيمع يريد مجلس شيوخ ويريد تثبيت المناصفة والجميع يطالب بالامركزية الادارية”.

وأكد أن “الاتفاق على موعد الإنتخابات يترك للاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونحن كتيار وطني حر نطالب بإجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن”، موضحا أن “موضوع خفض سن الاقتراع وموضوع انتخاب العسكريين والكوتا للمرأة لم ننتج في الوصل إليها”.

وأضاف: “نحن نتكلم عن تمديد تقني وليس تمديد سياسي، والتاريخ سياحكمنا بما انجزناه”، مشددا على أنه “كلما اسرعنا في اجراء الانتخابات كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات وما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات”.