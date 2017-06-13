القانون في طريقه ليبصر النور… عدوان: “عندما نعد نفي”

عشية جلسة مجلس الوزراء، استأنفت اللجنة الخماسية اجتماعها في الاولى بعد الظهر وضمت نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب وائل أبو فاعور.

وأشار عدوان الى ان “القوات” اعتادت انها حينما تعد تفي.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة أن “الاتفاق على القانون انجز وتمت معالجة كل العقد وان الصياغة النهائية انتهت وتعرض في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إنجاز قانون الإنتخاب الذي رأسه الرئيس الحريري في الخامسة والنصف عصرا.

وتابعت المصادر: “ستناقش اللجنة مسودة المشروع تمهيداً لتوزيعها على الوزراء ومناقشتها واقرارها غداً في الجلسة الحكومية، ليصار الى إرسالها الى البرلمان وتوزيعها على النواب قبل 48 ساعة من موعد جلسة الجمعة لاقرار القانون.