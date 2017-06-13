حاصباني اختتم اجتماعات تنسيق الخدمات: سنضع جداول بالمشاريع الكبرى والأساسية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني اختتام الاجتماعات التحضيرية لتنسيق الخدمات في المحافظات والتي تم فيها جمع كافة أولويات البلديات واتحادات البلديات والأقضية اللبنانية تحضيرا لاجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات بهدف اتخاذ القرارات المطلوبة لتسيير أعمال المشاريع الكبرى في كل هذه المحافظات.

تحدث حاصباني في خلال ترؤسه في السراي الكبير الاجتماع الثالث عشر والأخير للجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات المشكلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والتي خصصت اجتماعها اليوم لمحافظة جبل لبنان – قضاءي الشوف وعاليه.

أضاف حاصباني:” أن اجتماعات داخلية ستعقد في المرحلة المقبلة مع ممثلي الوزارات المعنية والذين حضروا اجتماعات اللجنة الفنية بهدف وضع جداول للمشاريع الكبرى على كافة الأراضي اللبنانية وتكوين نظرة شاملة لكل المشاريع الأساسية المطلوب تنفيذها على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها في مجلس الوزراء بما يسهل إنجازها وتنفيذها تدريجًا في السنوات المقبلة في موازاة العمل على تأمين تمويلها قدر الإمكان”.

وبحثت اللجنة بأمور القضاءين وقد تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب البلديات فشملت مواضيع الطرق العامة والداخلية، انارة الطرق العامة، شبكات الصرف الصحي، شبكات المياه، محطات توزيع الكهرباء، محطات التكرير، معامل فرز النفايات، مكب الكوستا برافا، النقل العام، استبدال شبكات الكهرباء، خزانات المياه، آبار ارتوازية، التشجير والغابات وحمايتها، حرائق الغابات، تأهيل المستوصفات، تعزيز الامن في المناطق، انشاء مخافر اضافية، الاتصالات وشبكات الانترنت، المدارس الحكومية، والملاعب الرياضية، الحد من تلوث معمل الجية الحراري، قنوات تصريف مياه الامطار وغيرها من المواضيع التي تهم القضاءين.

كما تم إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظّم وحسب الأولويات وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ليُصار إلى متابعة تنفيذها عبر إجتماعات تنسيقية أخرى قبل 26 حزيران 2017 ليتمّ عرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.