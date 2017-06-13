الحريري: أخيراً تمكنا من التوصّل إلى قانون إنتخاب جدبد

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري إنه وأخيراً وأخيرا تمكنا من التوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال إفطار رمضاني في البيال: “وبالتأكيد سمعتم أني ألغيت كافة مواعيدي لكي أتفرغ لهذا الموضوع”.

وتابع: “تفاصيل هذا القانون تسمعونها إن شاء الله غدا في نهاية جلسة مجلس الوزراء، لكني أود أن أقول أن هذا إنجاز ليس لحزب أو لطائفة بل للبلد، خاصة وأنه برأيي كان آخر موضوع أساسي عليه خلاف في البلد. وبعد هذا الإنجاز، أستطيع أن أقول أنه لم تعد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطّل البلد وتعرقل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وإيجاد فرص عمل خصوصا للشباب”.

وأردف: “تبقى مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على الاستقرار الداخلي ونحمي أهلنا وبلدنا من العواصف التي ترونها جميعكم من حولنا في المنطقة. ولكن في موضوع قانون الانتخاب، هناك أماكن يتمكن المرء من إنجاز ما يريد فيها وهناك أماكن أخرى يأسف أنه لم يستطع إنجازها. وهنا أنا آسف علنا وأمامكم لكون هناك إصلاحات جاهدنا وقاتلنا لأجلها ولم نتمكن من إقرارها وأهمها في نظري كوتا للمرأة، والتي أعتبرها إصلاحا سياسيا أساسيا، وكنت أنا ودولة الرئيس نبيه بري متمسكَين بها، لم ننجح للأسف لكننا سنبقى نناضل ونحاول. وبالنسبة إلي كـ”تيار مستقبل”، ستكون هناك كوتا نسائية في كل لوائحنا الانتخابية إن شاء الله”.

وتابع: “قد يخالفني الرأي البعض حتى من ضمن كتلتي أو تياري، ويقولون لي أنه لا يجب أن أعتبر أنه إن لم نصل إلى قانون انتخاب فهذا فشل، ولكني كنت فعليا مؤمنا إني إن لم أنجز قانون الانتخاب فهذا سيكون فعليا فشلا بالنسبة إلي. الحمد لله نجحنا وبات لدينا قانون انتخاب لأننا بقينا نعمل بكل إيجابية، ونحاول أن نجد في كل موضوع سلبي ما هو إيجابي فيه”.

ولفت إلى أنه حين جاء رفيق الحريري في المرحلة السابقة إلى البلد، لم يكن لديه نواب في مجلس النواب، لم تكن لديه كتلة نيابية ولا مجموعة من الوزراء، بل أتى مع عدد من الأصدقاء، بينهم مع حفظ الألقاب فؤاد السنيورة وفريد مكاري وباسم السبع، وتمكن من إنجاز ما أنجزه، لأنه كان شخصا إيجابيا يريد أن يجد حلولا لكل المشاكل المطروحة، حتى لأكثر الأمور تعقيدا في البلد.

وأضاف: “وحين أراد أن يطور المطار مثلا، انتقده الجميع وقالوا له: لماذا تنشئ مطارا يتسع لستة ملايين مسافر؟ والآن لدينا ثمانية ملايين مسافر ونبحث كيف يمكننا أن نوسعه ونجعله يتسع لـ10 أو 12 أو 14 مليون مسافر”.

وكان الحريري قد زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد إفطار دار الأيتام الإسلامية .

وخلال اللقاء الذي اتسم بالودية هنأ الرئيس بري الرئيس الحريري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد، كما جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.