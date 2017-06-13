ايفانكا: لم اتوقع هذا الحد من الحقد

أعربت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي عن ذهولها واستغرابها لشراسة الهجمات القاسية ضد والدها بما في ذلك اللغط حول إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي.

وأعلنت إيفانكا ترامب، التي تشغل منصب مساعد رئيس الدولة، ذلك اليوم في حديث مع قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية.

وقالت إيفانكا: “لم أكن أتوقع مثل هذا الحد من الحقد وكنت أعتقد أن كثافة ما سنعيشه ستكون أقل وأخف”.

ولكن على الرغم من كل ذلك أعربت ابنة ترامب المدللة عن ثقتها في قدرة أبيها على تخطي موجة الانتقادات من طرف الحزب الديمقراطي، وكذلك من جانب وسائل الإعلام الكبرى قائلة: “لم يقل أحد إن الوضع سيكون سهلا. ويجب على والدي وفريقه التحلي بالمرونة وإبداء القدرة على التغير والتحول”.

ولفتت إيفانكا الانتباه إلى أن “إفادة جميس كومي أمام لجنة الاستخبارات داخل مجلس الشيوخ في الكونغرس الأسبوع الماضي، كدت وإلى حد كبير صواب التصريحات المتكررة للرئيس ترامب بأنه غير معني بالتحقيق الخاص بالتواطؤ المزعوم مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية”، قائلة: “والدي يرى أنه تم إثبات صحة تصريحاته وأقواله ووجود أساس لها وهو يشعر بالتفاؤل الكبير بفضل ذلك. كل ذلك سيسمح لنا بالتركيز على تنفيذ المهام الرئيسية في واشنطن وعلى كل ما ندافع عنه”.