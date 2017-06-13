خوري: طالما هناك نية سليمة فملف الانتخابات سيصل الى خواتيمه

أمل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن يثمر التفاوض الى انتاج قانون جديد للانتخاب والوصول الى جلسة مجلس الوزراء لطرحه واحالته الى البرلمان والتصويت عليه لإقراره والشروع في اجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأشار خوري في حديث لـ”صوت لبنان – ضبية إلى أن الجهود مستمرة للوصول الى قاسم مشترك وهناك جهد كبير للوصول الى الهدف المنشود، لافتا الى انه طالما هناك نية سليمة فالملف سيصل الى خواتيمه للإنتقال بعدها الى مناقشة الملفات الاخرى التي تهم المواطن.

واعتبر خوري أن القانون الجديد جاء ليلبي مطالب الاطراف ويمثل الجميع بشكل عادل، معتبرا ان هناك تفاوضا على مطالب وزير الخارجية جبران باسيل، مؤكدا ان التنسيق قائم على مدار الساعة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على المستويات كافة.