“القوات” حضرت اجتماع بيت الوسط… وهذه خلاصة النقاشات

ذكرت معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن الإجتماع الذي التبس على الصحف تحديده ما إذا كان رباعياً أم خماسياً، هو اجتماع خماسي أي بمشاركة نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، وقد بدأ في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الإثنين وانتهى عند الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وذكرت المعلومات الخاصة لموقعنا أن المجتمعين اتفقوا على حسم كل ما هو متفق عليه لجهة تثبيت النسبية على أساس 15 دائرة، كما اتفقوا على مبدأ أن أي تفصيل لا يمكن ان يطيح بالقانون، وتركت بعض التفاصيل الخلافية لبتها في اجتماع اللجنة نفسها التي ستجتمع عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلثاء، وأشارت المعلومات الى أنه في حال تعذر التوافق، ستحسم اللجنتة الوزارية التي ستلتئم برئاسة الحريري عصراً، كل النقاط العالقة بطريقة او بأخرى، تمهيداً للخروج بمشروع قانون يوزع على الوزراء لمناقشته غداً وإقراره وإرساله الى مجلس النواب ليقره بدوره.