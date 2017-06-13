لا صحة لرسائل الواتساب المتضمنة إدعاءات الخطف

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وردت في الآونة الأخيرة رسائل نصية عبر تطبيق “الواتساب” من ارقام دولية احدها من سوريا يبدأ بالرمز 963، تتضمن ادعاءات حول وجود عصابة تخطط لخطف اولاد الاشخاص المرسلة لهم.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، لدى ورود هذه الرسائل عدم الاخذ بها لعدم صحتها، والاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم :01/293293 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.