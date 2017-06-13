ماجد فرج: نحن مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات ولسنا مع مخططات فارسية

أعلن رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج “أن “حماس” تجرهم إلى مكان لا يحمد عقباه بتدخلها بالأزمة العربية”، مشيراً إلى أن “الشعب الفلسطيني في الخليج والدول العربية ليس بحاجة لذبح، نحن مع العرب لأنهم هم عنوان للمنطقة العربية”. وأضاف: “ماذا تريد “حماس”؟ فتخبطها يحتم عليها اللجوء للشرعية الفلسطينية وهي “منظمة التحرير” الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

اللواء فرج، وخلال افطار للأيتام ومرضى السرطان والكلى في نابلس، تطرق إلى مساعي الرئيس محمود عباس للحمة البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام الذي تصر عليه “حماس”، معتبراً أن استمرار “حماس” بتعطيل عمل حكومة رامي الحمد لله واستمرار عملها في حكومة الظل يتنافى مع أي مبادرة للوحدة”.

وشدد رئيس جهاز المخابرات على أن إستقلالية القرار الفلسطيني وعدم انجراره للتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة، رافضاً أن تدخل أي جهة كانت بشكل منفرد وعدم حيادي في أي أزمة عربية لما له من توابع تضر الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة. وقال: “نحن مع وحدة العرب ومع موقف كل العرب بدعمنا لاستقلالنا وفلسطين حرة وقرارها مستقل، نحن مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات وموريتانيا ولسنا مع أي مخططات فارسية إيرانية في المنطقة العربية، البلاد العربية للعرب وشيء مخجل ما سمعناه من هتافات قبل ايّام بغزة ضد الدول العربية، نحن يجب أن نهتف للحياة ومع الدول العربية، التي تحتضن ابناءنا في الخليج ولا نريد لأي دولة عربية أن تأخذ موقفا مضادا من شعبنا وقيادتنا، وفي الماضي كان لنا درسا في ذلك”.

ونوه رئيس جهاز المخابرات العامة إلى أن القيادة الفلسطينية مع وحدة العرب وأي مبادرات تنهي الأزمة الراهنة.