ماذا قال فرنجية عن “قانون عدوان؟

الجهود الحثيثة التي بُذلت، والجولات المكّوكية من إتصالات ومشاورات التي جرت بين مختلف الأفرقاء، خصوصاً العمل الإستثنائي لنائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، دفع حتى بالخصوم إلى الإعتراف بما تحقّق من ولادة قانون جديد للإنتخابات.

فقد غرّد عضو المكتب السياسي لـ”تيار المردة” المحامي سليمان فرنجيّة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “لن يكون خروجهُ من عُنقِ زجاجة قانون عدوان سهلاً، إن بقيَ فيها أسَرَ نفسه وإن كسَرها سارَ حافياً على فتافيتها”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ما سيتذكّره اللبنانيون من عهد الرئيس عون هو قانون عدوان”.