إفطار رمضاني ببلدة ممنع في دارة مختار البلدة

اقام مختار بلدة ممنع المارونية حنا ابراهيم افطارا رمضانيا في دارته في البلدة، تعزيزا للعيش الواحد، حضره حشد كبير من رجال دين ومسؤولين سياسين وحزبيين ابرزهم رئيس بلدية البرج محمد ياسين ممثلا الوزير معين المرعبي، حسين ابو بكر ممثلا النائب خالد زهرمان، النائب السابق وجيه البعريني، رياض نادر ممثلا نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، العميد المتقاعد وهبة قاطيشا المستشار السياسي لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ومنسق الحزب في عكار الدكتور نبيل سركيس، المحامي محمد مراد عضو هيئة الرقابة والتفنتيش في تيا ر المستقبل ومنسق عام عكار في التيار خالد طه، منسق التيار الوطني الحر في عكار طوني عاصي ، الشيخ وليد اسماعيل ممثلا مفتي عكار الشيخ زيد بكار، رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، المونسينيور الياس جرجس ممثلا المطران جورج ابو جودة، الأب ميشال بردقان ممثل الروم الكاثوليك، ، رئيس رابطة مخاتير الجومة محي الدين طالب.



كما حضرمأمور نفوس حلبا يحي رضوان، سفيرة اتحاد السويد سهام سلوم، رئيس لقاء الانماء والاعتدال حسن السحمراني، وليد البعريني، المختار عماد يونس ممثلا الامين العام للجمعية اللبنانية للانماء الريفي جان موسى، رجل الاعمال خالد بدوي.

بداية كلمة ترحيبية من عريف الاحتفال طوني سركيس، ثم كلمات لكل من الاب جان سلوم كاهن رعية ممنع، رئيس البلدية جوزيف يوسف، المسؤول الاعلامي في رابطة مخاتير الجومة غازي ايوب، اجمعت على اهمية المناسبة ونشر اجواء المحبة، ودعوة الى الالتفاف حول الأنظمة والقوانين تحت راية جيش واحد ودولة واحدة، وان الولاء فقط للجيش والدولة.



ابراهيم

صاحب الدعوة المختار حنا ابراهيم اعتبر ان هذا العيش الواحد ليس جديدا، بل مترسخا منذ زمن بعيد ، انه ثقافة حياة، داعيا الى عولمة رسالة لبنا الحضارية التي اطلقها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني”لبنان اكبر من وطن، انه رسالة”، مذكرا ان البابا فرنسيس طلب من الكاثوليك الصيام يوما في شهر رمضان،

ووجه ابراهيم تحية خاصة الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيسنا وبطل التوافق المسيحي_ المسيحي والوفاق الوطني، وهذه المناسبة ليست بعيدة عن ثقافة سمير جعجع، هذه قناعته، العيش الوطني كرسالة.

جديدة

الشيخ مالك جديدة القى كلمة ومما قاله:”لا اجد في الكلمات عما يعبر في قلبي من محبة وسعادة غامرة في هذا اللقاء المبارك، فلقاؤكم اليوم اكبر من الكلمة، واكبر من ان يتحدث الانسان عنه، انه مشهد وطني حضاري، ليته يكون في ذاكرة كل انسان يعمل لهذا الوطن فتحية لكم جميعا، وتحية لهذا البيت الوطني، بامتياز الذي يعلمنا دروسا، في الوطنية والمحبة، ولآخاء”.

واشار جديدة الى عراقة بلدة ممنع الباقية تاجا على رأس هذا الجبل، ” عهدا قطعناه على انفسنا، فنحن نقول ونردد كل يوم ايمانا لا نفاقا، وصدقا وليس تملقا، نحن سندافع عن الكنيسة، مثلما سندافع عن المسجد”.



اضاف:”رمضان اليوم يتخلل في نفوسنا فيعطيها القا، وصفاء ومودة، وحبا وسلاما، ومن لم يعلم ان الدين سلاما، ماعرف الدين اصلا”.

جديدة رفع دعاءً الى الله، “لمؤسسة لولاها، لما جلسنا هنا، ولا جلسنا في بيوتنا، ولا ترددنا الى مساجدنا ولاكنائسنا، ولا جامعاتنا، ولا الى وظائفنا، انها مؤسسة الجيش اللبناني، التي لها حق علينا، في أدعيتنا وصلواتنا، وفي عملنا الوطني والاجتماعي، والأخلاقي، فتحية لجيشنا الباسل، ولكل القوى الامنية التي لها منة على الجميع، وليس لأحد منة عليها، فلها منة على الدولة والمؤسسات، ولها منة على اصحاب الزعامات، الذين انا بدوري اليوم سأخالف الكثيرين، وادعولهم واشد على ايديهم، لأنهم اذا وفقوا وفقنا واذا تصالحوا بقي الأمن هو الذي يسرح في ساحتنا”، داعيا الى بقاء الجميع في هذه المصالحة الوطنية، ليفتحوا كتابا جديداللوطن، حتى لا تلتهمنا النيران التي تشتعل من خلفنا”.

وختم مؤكدا:”تحية لكم في هذا اليوم الوطني، ونحن كل يوم سنجعل، في عكار مناسبة، لنعززوطنيتنا، ودولتنا ومؤسساتنا، لأننا نؤمن بالدولة ، ولا نؤمن بالمرتزقة، ونؤمن بالجيش ولا نؤمن بالعصابات، ونؤمن بالمؤسسة، ولا نؤمن بالعصبيات، انتم نحن، ونحن انتم، نحن كلينا روحيين حللنا بدنا، سنبقى جميعا سويا، نعيش سويا، ونمضي سويا، ونتألق سويا ونحلق في هذا الوطن سويا”.

جرجس

المونسينيور الياس جرجس نقل مباركة المطران جورج ابو جودة لهذه المناسبة، وان اللقاء يعبر عن روح عكار ، هذه المنطقة التي تكبر بهذا الجوم من الالفة والمحبة .

بعد ذلك قدم المختار حنا ابراهيم دروعا تقديرية الى المفتي زكريا والشيخ جديدة والمونسينيور جرجس.كما تسلم درعا من رئيس رابطة مخاتير الجومة محي الدين طالب.