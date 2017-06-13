المرعبي في معراب: أطلعنا جعجع على خطوات تخفف من وقع أزمة النازحين

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصايغ، في حضور الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس. واستعرض المجتمعون مسألة النازحين السوريين وضرورة إيجاد حلّ سريع باعتبار أن لبنان لم يعد يحتمل الوضع القائم.

وقد أطلع المرعبي جعجع على الخطوات التي يفكر القيام بها للتخفيف من وقع وتداعيات أزمة النازحين والتي لاقت تأييداً من رئيس القوات. واتفق الجانبان على متابعة الملف في جلسات الحكومة ومع الوزراء المعنيين.

من جهة أخرى، التقى جعجع وفداً من نقابة تجار الجملة في سوق الخضار في سن الفيل برئاسة النقيب ايلي معلوف، وفي حضور رئيس مصلحة النقابات في القوات اللبنانية شربل عيد.

كما عرض جعجع مع وفد من بلدة وطى فارس في الكورة شؤوناً وشجوناً إنمائية، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق في الحزب جوزف أبو جودة.