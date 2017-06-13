بالصور: الإرهاب يطال ميونيخ…. جرحى بإطلاق نار في محطة للقطارات

أعلنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عن إصابة عدد من الأشخاص من جراء إطلاق نار بمحطة متور أنفاق في إحدى ضواحي مدينة ميونيخ، فيما جرى توقيف شخص.

وقال الناطق باسم شرطة ميونيخ، ميشائيل ريلاين، “للأسوشيتد برس” إن الحادث وقعت صباح الثلاثاء عندما كانت الشرطة تقوم بعملية تفتيش في محطة مترو أنفاق أونترفورنغ.

وأضاف أنه خلال التفتيش أطلقت رصاصات، لكنه لم يحدد ما إذا كان مطلقها هو الشرطة أم مشتبه به.

وذكر كذلك أنه لم ترد تقارير على الفور بوقوع إصابات، لكن سيارات إسعاف أرسلت إلى الموقع، مضيفا أنه لا يوجد خطر يهدد الجمهور.

ولاحقاً أكدت الشرطة الالمانية ان دوافع اطلاق النار قرب ميونيخ “ليست سياسية ولا دينية”.