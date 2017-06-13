أسرار الصحف ليوم الثلثاء 13 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

لا يزال كثيرون يعانون من مشاكل في اصدار هويات جديدة بسبب رفض الكومبيوتر بصماتهم واعادة الطلبات من دون نتيجة.

يقول نائب كسرواني إن قانون الانتخاب المقترح يستلهم حقبة غازي كنعان ومعظم الأطراف لم تعد مقتنعة بجدواه.

سجّل حضور لأعضاء في المكتب السياسي الكتائبي إلى مائدة نجل كتائبي سابق على خلاف حالياً مع الحزب.

وزّع أحد مجالس الأعمال بياناً عن الأزمة القطرية وحياد لبنان ما لبث أن طلب عدم نشره وسحبه من التداول.

يقول نائب شوفي إنه سيسأل مرجعاً دستورياً إذا كان يحق له الترشّح منفرداً أي أن يؤلّف لائحة من اسم واحد في الاستحقاق المقبل

***********************************

يقال – المستقبل

إنّ رئيس حزب مسيحي معارض يسعى إلى إبرام اتفاقات مع مرشحين من المجتمع المدني يحثّهم فيها على خوض الاستحقاق النيابي في مناطقهم مقابل تجيير أصوات محازبيه لصالحهم.

***********************************

أسرار الجمهورية

بلغ تشاؤم قطب سياسي حدّ مبادرته الى إبلاغ قيادات حزبه وأعضاء كتلته النيابية بأن يعدّوا أنفسهم «للأسوأ» في مرحلة ما بعد 19 حزيران.

وصف أحد المشاركين في طبخ القانون الإنتخابي طريقة مقاربة رئيس تيار سياسي للملف الإنتخابي بالقول: في الحقيقة لا نعرف ماذا يريد، كلما تقدّمنا شبراً يقدّم طرحاً يرجعنا متراً الى الوراء.

أبلغ مسؤول كبير مرجعاً سابقاً أن الإتصالات القائمة لإنضاج قانون جديد، يشوبها عذاب… ومزايدة… وكيد… ونوايا دفينة، وأخطر من ذلك يسودها إعتقاد لدى البعض بأن مرحلة الفراغ مجرد نزهة عنده تبقيه وحده في السلطة وتذهب بكل الآخرين الى بيوتهم… فماذا تفعل مع هذا العقل؟

************************************

أسرار اللواء

غمز : يكتفي قيادي حزبي كبير بالاستماع بانتباه إلى الملاحظات على «وزير سيادي» حليف!

همس : يخشى مرجع من طبخة تُعدّ، وتقضي بإبعاده وإبعاد فريقه عن مركز استأثر به منذ عقود!

لغز : تُكثر جهات سياسية من الإفطارات، على خلفية التمويل السريع، والتحضير لتطورات غير متوقعة في المشهد السياسي.

*****************************************

