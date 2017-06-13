ريتشارد أثنت على إنجازات المشنوق في الداخلية

استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق سفيرة الولايات المتحدة اليزابيت ريشارد التي هنأته على ما جاء في كلمته في احتفال العيد 156 لقوى الامن الداخلي، أكان لجهة الانجازات الامنية والتنسيق القائم بين مختلف الاجهزة على صعيد مكافحة الارهاب أم لجهة اعداد الخطة التطويرية والتحديثية لقوى الامن الداخلي.

واشادت بالتعاون القائم بين بلادها وقوى الامن الداخلي على صعيد المضي قدما في تفعيل مشاريع الشرطة المجتمعية وتعزيز المساعدات الاميركية سواء على الصعيد اللوجستي او على صعيد التدريب وتقديم الخبرات المتعددة والمتنوعة.

وتطرق البحث الى الانتخابات النيابية المقبلة والمساعي الجارية لانجاز وضع قانون الانتخاب الجديد.

ثم عرض الوزير المشنوق ملف الازمة العربية – القطرية مع وفد ديبلوماسي ضم سفير الامارات حمد بن سعيد الشامسي والسفير المصري نزيه النجاري والقائم باعمال السفارة السعودية بالانابة سلطان السباعي.

واستقبل لاحقا السفير اليمني عبدالله عبد الكريم الدعيس الذي قال بعد اللقاء: “جئنا لزيارة معالي الوزير ونقلنا اليه والى الحكومة اللبنانية ادانتنا الشديدة للارهاب وللنيات العدوانية السيئة التي كانت تستهدف أمن لبنان واستقراره وأمن اليمن واستقراره، ولننقل له تهانينا وتبريكاتنا للاجهزة الامنية اللبنانية على النجاحات التي حققتها في منع حدوث العمليات الاجرامية قبل وقوعها، وهذا يمثل قمة نجاح الاجهزة اللبنانية. كما اعربنا لمعالي الوزير باسم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن استعدادنا الدائم للتنسيق بين البلدين الشقيقين في كل ما يساعد في تحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين”.