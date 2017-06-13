اسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

تسجل اسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلثاء بينما ما زال المستثمرون يعولون على قدرة الاسواق على امتصاص المخزونات وتراجع في العرض العالمي.

وقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تموز 19 سنتا ليبلغ 27.46 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل برنت المرجعي الاوروبي تسليم آب ، فقد ربح 22 سنتا الى 51،48 دولارا.

وكانت الدول الاعضاء في اوبك وعشرة بلدان اخرى اتفقت على خفض انتاجها حتى آذار 2018. لكن الاسواق لم تصدر اي مؤشرات تدل على ان هذه الخطوة تسمح بامتصاص الفائض في العرض الذي يؤثر على الاسعار.

وبات المستثمرون ينتظرون التقديرات الاسبوعية للاتحاد الخاص “المعهد الاميركي للنفط” (اميريكان بتروليوم انستيتيوت) عن حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة “اكسي-تريدر” غريغ ماكينا إن الاسعار تحددها المعطيات عن الاحتياطات التي تشكل العناصر الوحيدة التي يمكنها ان تثبت او تنفي تأكيدات اوبك ان السوق في طريق العودة الى التوازن.

وخسر سعر برميل النفط الاسبوع الماضي 8.3 في المئة من قيمته في نيويورك، متراجعا بنسبة 11 في المئة منذ قمة اوبك في نهاية ايار .

وهذه الخسائر مرتبطة خصوصا بالارتفاع غير المتوقع لمخزونات النفط الاميركية.