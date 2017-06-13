بنما قطعت علاقاتها مع تايوان وتستبدلها بالصين

قررت بنما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان واقامة علاقات دبلوماسية مع الصين ثاني اقتصاد في العالم والشريكة الاقتصادية المهمة لبنما، كما اعلنت بكين وبنما في بيان مشترك نشر الإثنين.

وردت تايوان بغضب على هذه الخطوة التي يمكن ان تفاقم التوتر بين تايبيه وبكين التي تعتبر الجزيرة اقليما متمردا يجب اعادة توحيده مع الصين.

وافاد البيان الذي نشر في بنما بأنه في ضوء مصالح ورغبة الشعبين، قررت جمهورية بنما وجمهورية الصين الشعبية اعتبارا من تاريخ توقيع هذا البيان، تبادل الاعتراف بينهما واقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

وأضاف :”ان حكومة بنما تعترف بأنه ليس هناك سوى صين واحدة وبان تايوان تشكل جزءا لا يتجزأ من الاراضي الصينية”.

وتابع البيان المشترك ان بنما تقطع اليوم علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتتعهد وقف كل علاقة او اتصال رسمي مع تايوان.