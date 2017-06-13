مشروع قانون الإنتخاب صار شبه مُنجَز

أفادت معلومات إلى صحيفة “الجمهورية”، انّ مشروع قانون الإنتخاب العتيد صار شبه مُنجز من حيث الصياغة التي تنتظر بَتّ بعض التفاصيل العالقة.

ولفتت المصادر إلى أن معالجة هذه التفاصيل كانت مهمة الإجتماع المسائي الذي عقد في “بيت الوسط” مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل ، الوزير جبران باسيل ، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري ، بحيث انّ إنجاز هذه التفاصيل سيمكّن من توزيع المشروع بصيغته النهائية على الوزراء قبل جلسة مجلس الوزراء غدا الأربعاء، أو في خلال الجلسة اذا ما تطلّبت بعض التفاصيل درساً إضافياً.