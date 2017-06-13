الخارجية البولندية تنتقد عقوبات بروكسل بسبب رفضها إستقبال اللاجئين

إنتقدت الخارجية البولندية محاولة المفوضية الأوروبية تهديد وراسو بفرض عقوبات مالية عليها لرفضها قبول اللاجئين .

وأعلن وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي هذا الموقف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهنغاري. وقال:”نحن لا نقبل مثل هذا الابتزاز، ولا نقبل الطرح القائل إنهم يمكن أن يقطعوا عنا المساعدة المالية الأوروبية إذا لم نبد التضامن ونقبل اللاجئين. لا يجوز بتاتا الجمع بين هذين الموضوعين لأن المساعدات المالية الأوروبية مثبتة في الاتفاقات والوثائق المتعلقة بالتعاون الاقتصادي “.

وأشار فاشيكوفسكي إلى أن المساعدات المذكورة تمنح للدول الضعيفة اقتصاديا لأنها تفتح أسواقها أمام الدول القوية اقتصاديا وأمام الدول الكبيرة في غرب أوروبا.

وكان مصدر أوروبي قد صرح للصحافيين، بأن المفوضية الأوروبية قررت اليوم إطلاق إجراءات رسمية للتخلص من المخالفات من هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك لرفضها قبول اللاجئين وفق حصص الإتحاد الأوروبي .

وفي خريف عام 2015 اعتمدت دول الإتحاد الأوروبي قرارا بشأن تقاسم 160 ألف لاجئ من الموجودين في تلك الفترة داخل اليونان وإيطاليا. وتم توزيع الحصص بما يتناسب مع عدد سكان الدول وبعض العوامل الأخرى. وتعهدت بولندا باستقبال 7000 شخص وجمهورية التشيك – 1600 شخص وهنغاريا – 1300 شخص.

ولكن اليوم باتت هذه الحصص مرفوضة من جانب هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وتقوم المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع هذه الدول التي تراجعت عن موافقتها وهي تأمل بتسوية الخلاف دون اللجوء للمحاكم.