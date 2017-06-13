تيلرسون: العلاقات الأميركية ــ الروسية في أدنى مستوياتها

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها وتزداد تدهورا، معلنا أن الهدف في الوقت الراهن، هو تحقيق الاستقرار في العلاقات.

وردا على سؤال حول العقوبات المفروضة على موسكو، أكد تيلرسون أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الثلثاء، أنه لا يريد اتخاذ خطوة قد تتسبب بـ “إغلاق قنوات الاتصال” مع روسيا.

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن إدارة بلاده ترغب في التحلي بالمرونة، فيما يتعلق بمسألة العقوبات الأحادية الجانب ضد موسكو.

من جهة أخرى قال تيلرسون، إن الجهود الرامية للتعاون مع روسيا حول الأزمة السورية “تتقدم بطريقة إيجابية”.