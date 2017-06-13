جعجع لوفد المفوضية العليا للإتحاد الأوربي: لا يمكن معالجة مشكلة النزوح على حساب المواطن اللبناني

تصوير ألدو أيوب

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب مسؤول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية العليا للإتحاد الأوربي للشؤون الخارجية نيكولاس ويستكوت على رأس وفد يضم سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، في حضور الدكتور ايلي الهندي وعضو جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” وسام حبشي.

وعرض ويستكوت مع جعجع العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والتطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

كما تناول المجتمعون الأثر المستمر للأزمة السورية على لبنان ولاسيما مشكلة النازحين، بحيث شرح رئيس القوات للوفد الأوروبي تداعيات أزمة النزوح، فقال:”طيلة سبع سنوات استقبل خلالها لبنان أكثر من مليون ونصف نازح وبالتالي لم يعد قادراً على استيعاب هذا العدد لجهة تردي البنى التحتية والوضع الاقتصادي المزري، اذ لا يمكن معالجة مشكلة النزوح على حساب المواطن اللبناني، الأمر الذي لن نرضاه نحن والمجتمع الدولي لا للبنانيين ولا للسوريين”.

واذ أكّد ان “الحلّ يكمن في إقامة مناطق آمنة في سوريا”، أشار جعجع الى ان “99% من النازحين السوريين أبدوا رغبةً بالعيش داخل هذه المناطق الآمنة شرط أن تؤمّن لهم ظروفاً معيشية أفضل”.