“تلال بحرصاف”… ملاذٌ مثالي يوفّر أقصى درجات الراحة ضمن أجمل بقعة طبيعية

“تلال بحرصاف”… ملاذٌ مثالي يوفّر أقصى درجات الراحة ضمن أجمل بقعة طبيعي في إطار رؤيتها لتقديم أرقى نماذج وأساليب الحياة، نظّمت شركة Plus Properties الرائدة في تطوير المشاريع العقارية النوعية في لبنان وقبرص، زيارة لمشروع تلال بحرصاف السكني، شارك فيها نخبة من أهل الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى ممثّلين عن المصارف ومستثمرين ورجال أعمال. وتنقّل الحضور في كافة أنحاء المشروع، حيث اطلعوا من ممثّليPlus Properties على كافة ميّزاته بعدما تمّ إنجاز معظم الأعمال داخله. وتبع هذه الجولة مأدبة إفطار أقيمت على شرف المدعوين.

ويبعد تلال بحرصاف، مسافة 17 دقيقة عن بيروت، ويعتبر نقطة جذبٍ رئيسية للباحثين عن مسكنٍ هادئ علي مدار السنة وفي الوقت نفسه، موقع استراتيجي بالنسبة لمراكز الأعمال والمرافق الحيوية في العاصمة، فمنطقة بحرصاف تتميّز بمناظرها الطبيعية الرائعة، وبمناخها المعتدل على مدار السنة، بما يوفّر الراحة وشروط المثاليةً للعيش والأنشطة المتنوّعة للعائلات والأفراد.

وفي هذا الإطار، يقدّم هذا المجمّع السكني أعلى معايير البناء والخدمات المتميّزة، بما في ذلك حراسة وصيانة على مدار السّاعة، فضلاً عن مرافق المشروع المتكامل كحوض سباحة وغيرها من التسهيلات المبتكرة التي توفّر للسكّان أسلوب حياة راقٍ، يتطابق ورؤية Plus Properties للتطوير العمراني.

على جميع الراغبين بزيارة مشروع تلال بحرصاف الإتّصال بشركة Plus Properties على 01572777